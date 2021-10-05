Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı
"Yeni anayasa dindar bir anayasa olmalı" diyen eski Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, sözlerinin çarpıtıldığını savundu ama bir kez daha laikliği hedef aldı.
Anayasa’nın ilk dört maddesine itirazı olmadığını söyleyen eski Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, buna rağmen bir kez daha laikliğe karşı çıktı. “Dindar anayasa yapalım, ilk dört madde değişebilir” sözleri muhalefet ve MHP - AKP kanadında da tepki çeken Kahraman, “Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın” dedi.
Kahraman, bir konferansta sarf ettiği yeni anayasa ve laiklik ile ilgili sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını savundu. AKP’li Kahraman, Anayasa’nın ilk dört maddesine dokunmanın mümkün olmadığını, ‘vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini’ söyledi. İktidarın kontrolündeki A Haber kanalına konuşan Kahraman, “Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor" ifadelerini kullandı.
'ANAYASALAR ÇABUK ESKİYORLAR'
'BEN DİYORUM Kİ LAİKLİK OLMASIN'
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NE OLMUŞTU?Kahraman, yeni anayasanın "dindar bir anayasa" olması gerektiğini savunmuş ve laiklik konusunda konuşaeak, "Laiklik dünya anayasalarında 5 anayasada ilke olarak var. 195 ülkenin 5 tanesinde laiklik ilke olarak geçiyor. Yalnızca Fransa'da 'din yok' manasında kullanılıyor, diğerlerinde dine karşı oluş yok. Dinle barışık bir anayasa hepsinde var" ifadelerini kullanmıştı.
Kahraman, yeni anayasanın da 1924, 1961, 1982 gibi ''dindar bir anayasa'' olması gerektiğini savunup şunları söylemişti:
"Bütün bu anayasalarda din vardır, din dersleri vardır, Diyanet İşleri Başkanlığı vardır, din görevlileri maaşını devletten almaktadır. Dini bayramlar, resmi tatil günleridir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyelerinden birisidir. Hatta İSEDAK'ın başkanı Cumhurbaşkanımızdır. İçinde olduğumuz çevrenin dışındaymış gibi davranmak çok yanlıştır."
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