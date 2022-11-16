'Saray'ın beslemelerinin oluşturduğu bir aparat' demişti: Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin grup toplantısında İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin haberinde "Kasım ayını bekleyin" ifadesiyle bağdaşlaştıran Yeni Akit gazetesine sert sözlerle yanıt vermişti.

"FİKRİ TAKİP YAPTIK"

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu ise bugünkü yazısında; gündem olan “Kılıçdaroğlu ekim ayında ‘Kasımı bekleyin’ demişti! ‘Patlamayı mı kastetti?’ sorusu gündemde..” başlıklı haberlerinde fikri takip yaptıklarını savundu.

AKİT TV'YE DAVET ETTİ

Haberde, Kılıçdaroğlu’na yönelik bir suçlama, hakaret ve isnat bulunmadığını hatırlatma yapıldığını savunan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Toplumun kucaklaşmasını istemiyormuşuz..

Kin ve öfke kusuyormuşuz..

Her şeyden bir şeyler yapmaya çalışıyormuşuz..

Sarayın beslemelerinden oluşuyormuşuz..

Öyle ise, buyurun Kemal bey, gelin Akit TV’ye..

Bunları yüzümüze karşı söyleyin..

Biz de size, sizin sözlerinizle cevap verelim..

Bakalım kim kin kusuyormuş..

Kim toplumun kucaklaşmasını istemiyormuş..

Kim aparat imiş?

Kim besleme imiş?

Var mısınız?”

NE OLMUŞTU?

Yeni Akit gazetesi, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin skandal bir habere imza atmıştı. Söz konusu haberde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayını bekleyin" paylaşımı, saldırıyla ilişkilendirilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Alçaklıkta sınır tanımayan Yeni Akit paçavrasının son iftirası nedeniyle derhal suç duyurusunda bulunacağız" demişti.

Önceki gün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri, kendisini hedef alan yandaş Yeni Akit'e yanıt vermişti.

"SARAY'IN BESLEMELERİNİN OLUŞTURDUĞU APARAT"

Gazetenin Twitter hesabından yaptığı paylaşımın fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu bir aparat; kin ve öfke kusan, Saray'ın beslemelerinin oluşturduğu bir aparat. Bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim" ifadelerini kullanmıştı.