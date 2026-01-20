Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski TÜSİAD yöneticilerinin davasında yine erteleme: Duruşma 6 Mart’a kaldı

Eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ın yargılandığı dava 6 Mart’a ertelendi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın, dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Önceki duruşmada hâkim değişikliği yaşanmış, yeni hâkim Turan ve Aras’ın konuşmalarının çözümünün bilirkişiye gönderilmesini istemiş ve dosyaya yeni atanması nedeniyle karar vermeyeceğini belirtmişti.

Bugünkü duruşmada sanık avukatları, dosyanın konuşmaların yayımlandığı platformlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Duruşma savcısı ise delillerin toplandığını belirterek talebin reddini istedi. Mahkeme, savcının görüşü doğrultusunda bu talebi reddetti.

Ardından söz alan sanık avukatları, hâkim değişikliğinden sonra dosyaya yeni deliller girdiğini belirterek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

Mahkeme, süre talebini kabul ederek duruşmayı 6 Mart saat 10.00’a erteledi.

