TÜSİAD'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, "Ankara Temasları" kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.
TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın "Ankara Temasları" kapsamında yaptığı ziyaretlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın Ankara temasları kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiği bildirildi.
Turan'ın Ankara temasları kapsamında ayrıca AKP Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı da ziyaret ettiği belirtildi.
