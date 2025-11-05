TÜSİAD'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 10:15:00
Haber Merkezi
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, "Ankara Temasları" kapsamında, AKP Genel Merkezi'yle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de ziyaret etti.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, "Ankara Temasları" kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. 

 

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın "Ankara Temasları" kapsamında yaptığı ziyaretlere ilişkin açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın Ankara temasları kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiği bildirildi.

 

Turan'ın Ankara temasları kapsamında ayrıca AKP Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’yı da ziyaret ettiği belirtildi.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

