Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş öldürüldü, AKP ve MHP sessiz

30 Aralık 2022 Cuma, 22:27

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Çankaya Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye gündemini sarsan bu olay üzerine polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı sonrası bütün siyasi partilerden taziye açıklaması geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da taziye açıklamasında “Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir” çağrısı yaptı.

Ancak Ateş'in geçmişte başkanlıktan istifasını duyururken "Bu can bu bedende oldukça emrinde olacağım" diyerek bağlılığını ilan ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP kurmayları ise sessizliğe büründü. Aynı şekilde AKP'den ve iktidar temsilcileri ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gün boyunca saldırıya dair tek bir açıklama yapmaması bir başka dikkat çekici nokta olarak kayıtlara geçti.

'BAHADIROĞLU' KRİZİYLE GÖREVİ DEVRETMİŞTİ

Öte yandan saldırıyla birlikte Ateş'in 2020 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasıyla sonuç veren olay da yeniden gündeme geldi. Atatürk düşmanlığı ile tanınan, gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu, TRT 1’de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisinde Atatürk’ün övülmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “TRT'ye bu dizi kimler tarafından dayatıldı bilmiyorum, ama hesabı iktidardan sorulur” diye yazmıştı.

Sinan Ateş de Twitter hesabından Bahadıroğlu’nun bu mesajına, “FETÖ’nün alternatif tarih tezlerinin savunucusu olan Yavuz Bahadıroğlu, hiçbir zaman Türk tarihini bütün olarak görmemiş ve romanlarında genç zihinlere gizli nifak tohumları ekmeyi vazife bilmiş bir yazar müsveddesidir. Bir ticani kalıntısı olan Bahadıroğlu’nu memnun edebilmek için Türk tarihinin önemli bir bölümünü yok sayacak değiliz. Türk çocukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk tarihinin büyük simalarını asli kaynaklardan öğrenmeye devam edecektir” diyerek tepki göstermişti.

Sinan Ateş’in bu tepkisi üzerine Bahadıroğlu'nun AKP'nin üst kademesindeki isimlere, bu isimlerin de Bahadıroğlu'nun şikayetini Bahçeli’ye ulaştırmasıyla Sinan Ateş’in görevden alındığı öne sürülmüştü. Ve nihayet Sinan Ateş ise 2 Nisan tarihinde Twitter’dan yaptığı açıklamada, “09 Ocak 2019 tarihinden itibaren şerefle yürütmekte olduğum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevimden akademik çalışmalarım ve üniversitedeki görevim nedeniyle bugün itibariyle Liderimizin müsaadeleriyle ayrıldım. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİLİLERLE FOTOĞRAF

Hayatını kaybeden Sinan Ateş, bugünkü saldırıdan bir gün önce, yani dün de (29 Ocak 2022) İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde bulunan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ateş, söz konusu fotoğrafı "Ülkücüyüm demenin zor olduğu günlerde ülkücülük davası uğruna mücae veren davamızın aksaçlılarıyla" notuyla paylaşmıştı.

Fotoğraftaki iki isimden biri olan Sungur'un oğlu, Abdullah İlker Sungur geçen Nisan ayında Meral Akşener'in danışmanlığı görevine getirilmişti.