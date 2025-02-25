İmamoğlu'nun avukatları kameralar karşısına geçti: 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:39

Hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt veriyor.

BELGELERLE 'DİPLOMA' YANITI

İmamoğlu’nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan bugün İBB’nin Saraçhane’deki binasında saat 11.00’de kameraların karşısına geçti.

Avukatlar, sahte diploma iddialarına belgelerle yanıt veriyor.

SÖZÜER: GEREKEN KOŞULLARI SAĞLAYIP EĞİTİMİNE BAŞLIYOR

Prof. Dr. Adem Sözüer'in açıklaması şu şekilde:

"Konuyla ilgili dekanlarımızdan kurumlarımızdan bilgi alıp geldim. İmamoğlu Kıbrıs'ta eğitimini tamamlayarak buradan devam ediyor. Başvururken belgelerini, not ortalamasını veriyor hiçbir sorun yok. Geçişinde bir sorun yok. O zamanki mevzuat için bir sorun yok. Çalışkan öğrenciler için bu hak tanınıyor. Komisyonlar karar veriyor. Orada da bir sorun yok. Not ortalamasına da bakılıyor, orada da sorun yok. Başvuruda da koşullarda da sorun yok. Hiçbir aşamada sorun yok kabul ediliyor, gereken koşulları sağlıyor burada eğitimine başlıyor. İlan açılmış başvurmuş, derslerini verip mezun olmuş Burada ceza hukuku ile ilgili bir şey olmadan ne mütaalası sunulacak?"

PEHLİVAN: BÜTÜN ŞARTLARI SAĞLAMIŞ

Bu konunun yeni olmadığını ve ilk olarak 2019'da kamuoyu gündemine siyasi saiklerle sokulduğunu belirten avukat Mehmet Pehlivan ise şunları söyledi:

"5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne giriyor. 1990'da Milliyet gazetesinde üniversitelerin yatay geçiş ilanları veriyor. İlanda, 1990-91 eğitim-öğretim yılında yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilere dair koşullar veriliyor. İlanda İstanbul Üniversitesi de var ve Ekrem Bey başvuruyor."

"NOT ORTALAMASI 62,5"

"Başvuru tarihi, öğrencinin okuduğu üniversitedeki bütün sınavları başarmış olması ve not ortalamasının en az 60 olması gerektiğine dair bütün kriterleri karşılıyor. Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş için not ortalaması 62,5'tur. İstanbul Üniversitesi bu kriterleri kafasına göre koymuyor. Bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı."

"Başvurular üzerine fakültede yatay geçiş komisyonu kuruluyor. Yatay geçiş komisyonu, geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eyül 1990'da İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu toplşanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu'nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmiyet kazanıyor. Komisyonun önerisi üzerine kabulü 51 kişi için yönetim kurulu veriyor. İmamoğlu 2 Ekim 1990'da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt oluyor ve 2. sınıf talebesi olarak başlıyor."

TARTIŞILAN YÖK RAPORU

"Okul takımında kalecilik yaptığını da arkadaşları olduğunu da herkes biliyor. Bu alan bazıları için gizemli olsa da Sayın İmamoğlu için böyle bir gizem yok. YÖK'ün hazırladığı bir rapor var. Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan rapor, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem için tüm şartları taşıdığını belirtiyor. YÖK, hazırladığı raporda İmamoğlu aleyhine hangi veriyi ortaya koyuyor?"

"18 Kasım 1991 tarihli YÖK yönetim kurulu kararına göre Girne Amerikan Üniersitesi YÖK tarafından tanınıyor ama Girne'deki kampüs tanınmıyor. İşin bam teli burası. Bir yatay geçiş işleminin hukuka uygun olup olmadığı, geçişin yapıldığı dönemdeki yasal mevzuat ile belirlenir. Sayın İmamığlu'nun yatay geçiş başvurusu Ağustos 1990'da. Yani YÖK'ün istismar edilen raporundan 1.5 sene önce. O dönem için tanınırlık ve denklik şartı getirilmiş değildir. Mevzuatta da buna dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle tsanınırluk şartı aranması hukuken mümkün değildir."

"BELGELERİN GERÇEKLİĞİ KONUSUNDA BİR TARTIŞMA YOK"

Daha sonra tekrar sözü alan Adem Sözüer, şöyle konuştu:

"Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. İmamoğlu'nun hileli veya hukuka aykırı bir davranışı yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor. Normalde kanuna göre neyle suçlandığınız yazar. Burada yürütülen bir soruşturma deniyor. Bir fiil söylenmesi lazım ama anlaşılan bir suç tespit edilememiş. Böyle hukuka uygun işlemleri sorgulama yeri değildir savcılık. Başvuru yapıldığı dönemde, yatay geçiş açısından tanıma ve denklik işlemlerinin bir muhataplığı yok. O tarihte bir uygulama zaten tok. Denklik yatay geçişin konusu değil."

AYRINTILAR GELECEK...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 5 Mart’ta ifade verecek.

Öte yandan CİMER’e 5 sene önce yapılan şikâyette İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin geri alınması istendiği ancak Üniversite yönetiminin, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olduğunu ve gerekli kabul koşullarını sağladığını belirttiği ortaya çıktı.

DİPLOMA TARTIŞMASI SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü.

Atay, “İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil” iddiasında bulundu.

İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor” dedi.

DİPLOMA TARTIŞMASI MECLİS’E TAŞINDI

Konu Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda da tartışma yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler arasında yaşanan tartışmada Güler, “İmamoğlu’nun üniversite kazanıp kazanmadığı belli değil ve bir anda İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı” iddiasında bulundu.

Emir ise “Sayın İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili bir sorun varsa YÖK elinizde, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU HAKKINDA AÇILAN DAVA VE SORUŞTURMALAR ARTIYOR

“Ahmak davası” olarak bilinen davada, mahkeme, 14 Aralık 2022’de İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırdı. Dosya istinaf mahkemesinde bulunuyor.