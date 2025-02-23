Tanju Özcan'dan 'sahte diploma' tepkisi: 'Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 21:56

Güncelleme: 23.02.2025 - 21:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmanın ardından tepkiler sürüyor.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemde bulundu.

"GÜN BEKLEYELİM GÖRELİM GÜNÜ DEĞİL"

"Gün, fırsatçıların “Bekleyelim görelim” günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" diyen Özcan şu ifadeleri kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz."

Sayın @ekrem_imamoglu , partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz.



Gün, fırsatçıların… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 23, 2025







