Eskişehir'de 1 Mayıs'a çağrı: 'İnsanca yaraşır çalışma ve yaşam koşulları için...'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:33

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:34

DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası ve TMMOB tarafından oluşan Eskişehir 1 Mayıs Tertip Komitesi, İsmet İnönü Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

Tertip Komitesi adına basın metnini okuyan Ayhan Gürler, tüm Eskişehirlileri 1 Mayıs Perşembe saat 10.00’da Atatürk Bulvarı tramvay durağından başlayacak yürüyüşe, ardından da Odunpazarı Meydanı’nda yapılacak mitinge davet etti.

Ayhan Gürler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizi direnişin, birliğin ve umudun gücüyle selamlıyoruz. 1 Mayıs yüzyıllardır süren emek ve adalet mücadelesinin simgesidir. İnsanca çalışma koşulları ve adil bir yaşam için verilen mücadelenin tarihidir. Bizler, bu mücadeleyi sürdürenler olarak, haklarımızdan asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım ki emek varsa umut vardır. Emek varsa gelecek vardır. Birlikte daha güçlü, daha dirençli, daha umut dolu bir yarın kurabiliriz."

"HAK VERİLMEZ ALINIR"

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Bizler, emeğimizle dünyayı döndürüyoruz. Sabahın köründe başlayan mesailerde gecenin en karanlık saatlerine kadar alın teri döküyoruz. Ve biliyoruz ki biz varsak üretim var, biz varsak hayat var. Ürettiğimizin yanı sıra tüketiyoruz ve nerdeyse vergi gelirlerinin yüzde 60’ını biz emekçiler ödüyoruz. Sabah kalkıp elektriği açtığımızda vergi, elimizi yüzümüzü yıkamak için suyu açtığımızda vergi, ulaşım araçlarına bindiğimizde vergi kısaca her şeyde vergi ödüyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki hak verilmez alınır. O yüzden bizler bir aradayız. O yüzden örgütlüyüz. Birimizin derdi hepimizin derdi, birimizin hakkı hepimizin hakkıdır."

"SAAT 10.00'DA ATATÜRK BULVARI'NDA"

"Yalnızca geçmiş mücadeleleri anmak için değil; daha adil, daha eşit, daha insanca bir yaşam için verdiğimiz mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs’ta saat 10.00’da Atatürk Bulvarı’nda toplanıp Odunpazarı Meydanı’nda miting yapacağız" denilen açıklama, şöyle sona erdi:

"İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, emeğimizin karşılığını almak bizim en temel hakkımızdır. Ve biz bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Zamların geri çekilmesi için boykot yapacağız, maaşlarımızın insan onuruna yakışır ve yoksulluk sınırı üstünde olması için, insana yaraşır çalışma ve yaşam koşulları için ve bunların mümkün olacağı adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barış içinde bir Türkiye için mücadele edeceğiz."