Eskişehir'de AKP karıştı!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta sonu yapılan aday tanıtım toplantısının ardından, hemen il başkanı Süleyman Reyhan’ı görevden aldı. Bu görevden almanın ardından Yılmaz Şahin de il yönetimindeki görevinden istifa etti.

HATİPOĞLU’NU İSTEMEDİ

Reyhan’ın yerine Gürhan Albayrak getirilirken görevden alınan ekibin Birlik Vakfı’na yakın oldukları, Nebi Hatipoğlu’nun büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını istemedikleri dile getirildi.

Eskişehir siyasi kulislerine göre il yönetimine yönelik operasyonun arkasında AKP Milletvekili Ayşen Gürcan bulunuyor. Yeni yönetimin belirlenmesinde de Gürcan’ın etkili olduğu öğrenildi. Yeni göreve getirilen Aybayrak’ın Eskişehir Sanayi Odası’nda Raylı Sistemler Kümelenmesinde bulunduğu ve Aldar adlı firmanın da sahibi olduğu öğrenildi.

Geçen cumartesi günü CHP lideri Özgür Özel partisinin bu ildeki adaylarının tanıtım toplantısına katılmıştı. Ertesi gün ise Erdoğan adaylarını tanıtmıştı. CHP, 5 bin kişilik Porsuk Spor Salonu’nda kalabalık ve coşkulu bir etkinlik gerçekleştirirken AKP 3 bin kişilik daha küçük salonu doldurmakta zorlanmış, coşkusuz bir program gerçekleştirilmişti.