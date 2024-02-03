AKP'den Yeniden Refah'a katılan Kasım Gülpınar'dan Şanlıurfa'da görkemli miting

Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:02

Güncelleme: 03.02.2024 - 17:02

AKP MKYK üyeliği ve genel başkan danışmanlığı görevinden istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katılan Kasım Gülpınar, partisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilk mitingini düzenledi.

Haliliye'deki 18 Mart Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Alanda kadın ve erkeklerin "harem selamlık" düzenine göre ayrı yerlerde durması dikkat çekti.

Gülpınar, konuşmasına "Bu meydanlara çıkmayı tamamen kafamdan silmiştim. Siyaseti tamamen kafamdan silmişken Allah'ın bir planı olduğunu Rabbim bir kere daha hatırlattı. 7-8 aydır hiçbir zaman siyasete ilgi alaka göstermeden, meydanlardan uzak kalmışken bugün farklı bir vesile ile karşınıza geldim" diyerek başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI YERİNE GETİRİLMEDİ"

Yeniden Refah'ın adayı Gülpınar, "Siyasette halk doktordur. Bunu 'çözerse ancak Kasım Gülpınar çözer' dedi. Benim hiçbir zaman böyle bir iddiam olmadı, madem halk böyle düşünüyor biz kendi rahatımızı düşünemeyiz. Maalesef bu sesin karşılığı olmadı. Herkes kendi yoluna gidecek. Halkın bu talebine kulak tıkadılar, ölü taklidi yaptılar, bir çok algı operasyonuyla bu gerçeği görmezden geldiler. Belediye başkanı olmak isteseydim zaten müracaat ederdim. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca talimat verdi; halkın gönlünde yer etmiş, halkın sevdiği, partiye yük olacak değil yük olacak insanlarla yol yürümemiz lazım dedi. Malesef bu talimat yerine getirilmedi. Kasım Gülpınar yük olan değil, yük alandır. Bir davanın yükünü yüklendik. Beni başkan yaparsanız hep birlikte bu yarayı iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.