AKP'nin Hatay adayları belli oldu: 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek

Yayınlanma: 03.02.2024 - 20:08

Güncelleme: 03.02.2024 - 20:08

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da yarışacak AKP ve Cumhur İttifakı adaylarını duyurdu. Buna göre AKP 11 ilçede kendi adayını çıkaracak, dört ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayını destekleyecek.

HATAY ADAYLARI