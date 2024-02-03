AKP'nin Hatay adayları belli oldu: 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimde AKP’nin adaylarını duyurdu. Buna göre AKP 11 ilçede kendi çıkaracak, 4 ilçede ise MHP’nin adayını destekleyecek.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da yarışacak AKP ve Cumhur İttifakı adaylarını duyurdu. Buna göre AKP 11 ilçede kendi adayını çıkaracak, dört ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayını destekleyecek.
HATAY ADAYLARI
- Altınözü: Rıfat Sarı
- Antakya: İbrahim Naci Yapar
- Arsuz: Değer Tultak
- Belen: İbrahim Gül (MHP)
- Defne: Gökhan Köse
- Dörtyol: Oğuz Uçar (MHP)
- Erzin: Erhan Akı (MHP)
- Hassa: Selahattin Çolak
- İskenderun: Mehmet Dönmez
- Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik
- Kumlu: Mehmet Deli (MHP)
- Tayas: Bekir Altan
- Reyhanlı: Ahmet Selman Yumuşak
- Samandağ: Seyit Ali Aslan
- Yayladağı: Mehmet Yalçın
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