Eskişehir’de Gelecek Partisi’nden toplu istifa
Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş’ın 17 Kasım’daki istifasının ardından şimdi de parti üyeliğinden toplu istifa yaşandı.
Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı olan Kasım Karakaş, 17 Kasım tarihinde görevinden istifa etmişti.
Yaşanan olayın ardından suların bir türlü durulmadığı Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı’nda kayıtlı 72 üye, bugün parti üyeliklerinden de istifa etti. Böylece Gelecek Partisi’nin ilçe teşkilatının tamamı istifa etmiş oldu.
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