Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak Devlet Bahçeli videosu

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştuğu sırada partililer "Biji, Serok Erdoğan" şeklinde slogan attı. Daha önce aynı slogan nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu topa tutan Bahçeli'nin sessizliği gündem oldu.

Konuya ilişkin resmi hesaptan bir video yayınlayan Gelecek Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sessizliğini tiye aldı.