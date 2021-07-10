Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak Devlet Bahçeli videosu
Gelecek Partisi resmi hesabından paylaşılan videoda 'Serok' sessizliği nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tiye alındı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştuğu sırada partililer "Biji, Serok Erdoğan" şeklinde slogan attı. Daha önce aynı slogan nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu topa tutan Bahçeli'nin sessizliği gündem oldu.
Konuya ilişkin resmi hesaptan bir video yayınlayan Gelecek Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sessizliğini tiye aldı.
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