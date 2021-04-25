Gelecek Partisi'nden Hilal Kaplan'a: "Pelikancılar AK Parti'yi satmaya başlamış"
Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın bir TV kanalındaki konuşması üzerine Gelecek Partisi'nden "Pelikancılar AK Parti’yi satmaya başlamış" yorumu geldi.
AKP içerisinde olduğu ileri sürülen 'Pelikan' isimli yapıyla anılan Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Ahmet Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi arasındaki kavga sürüyor.
Geçtiğimiz gün bir TV kanalında konuk olan Hilal Kaplan, Davutoğlu'nun Başbakanlık ve Genel Başkanlık koltuğunu bıraktığı sürece ilişkin konuşurken "Davutoğlu'nun 'Başbakanlığı bıraktım' açıklamasını açın bakın bir kere 'Pelikan dosyası' geçmez, MKYK kararı üzerine yaptığım istişareler sonucu vs.' geçer. Ama sonra bunu kullanmaya çalıştılar. Sanki sadece Pelikan dosyası demek için parti kurmuşlar gibi bir durum sözkonusu." demişti.
Kaplan’ın bu sözleri üzerine Gelecek Partisi adına yanıt, partinin Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başcı’dan geldi.
Başcı, Twitter hesabı üzerinden Kaplan'ın ilgili konuşmasını paylaşıp şöyle yazdı:
“Troliçe Hilal, sayın Davutoğlu’na Amerikancı diye bir çamur atmış. Asıl siz kimsiniz? FETÖcü mü, Apocu mu? Türk düşmanı mı? Hocamıza saldıran Pelikancı dalkavuklar önce kendilerini bir çek etsinler. Pelikancılar AK Parti’yi de satacak demiştik. Satışlar başlamış.”
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