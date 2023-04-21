Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bayram mesajı: 'Bu bayram büyük değişimi getirsin'
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı sesli mesajla bayramı kutladı. Demirtaş, "Bu bayram; bolluk, bereket ve barışa vesile olsun, büyük değişimi getirsin" dedi.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe sesli mesajla bayramı kutladı.
'BÜYÜK DEĞİŞİM' VURGUSU
Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu bayram; bolluk, bereket ve barışa vesile olsun, büyük değişimi getirsin. Hayırlı bayramlar. Cejna we pîroz be. Roşanê şima bimbarek bo" ifadelerini kullandı.
İşte Demirtaş'ın o paylaşımı...
Bu bayram; bolluk, bereket ve barışa vesile olsun, büyük değişimi getirsin. Hayırlı bayramlar.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 21, 2023
Cejna we pîroz be. Roşanê şima bimbarek bo. pic.twitter.com/8TEwxNT4C8
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