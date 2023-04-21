Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bayram mesajı: 'Bu bayram büyük değişimi getirsin'

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı sesli mesajla bayramı kutladı. Demirtaş, "Bu bayram; bolluk, bereket ve barışa vesile olsun, büyük değişimi getirsin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 10:52
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bayram mesajı: 'Bu bayram büyük değişimi getirsin'
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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe sesli mesajla bayramı kutladı.

'BÜYÜK DEĞİŞİM' VURGUSU

Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu bayram; bolluk, bereket ve barışa vesile olsun, büyük değişimi getirsin. Hayırlı bayramlar. Cejna we pîroz be. Roşanê şima bimbarek bo" ifadelerini kullandı. 

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı...


Selahattin Demirtaş bayram HDP

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