Ev hapsi verilmişti: Bakan Yerlikaya'dan 'CHP'li şoför' açıklaması

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:16

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:16

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gökhan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP'nin otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ve ev hapsi cezası verildiğini açıkladı.

BAKAN TUNÇ'TAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, şoförün otobüsü polis memurunun üzerine sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülyurt, ifadesinde "Cumhuriyet Halk Partisi'nde şoför olarak görev yapmaktayım. Olay günü program yoğunluğu nedeniyle dur ihtarını fark edemedim. Daha sonra aracı durdurdum, yetkililerle görüşüldü ve eskort eşliğinde devam ettik. Devlete ya da emniyete karşı kasıtlı bir hareketim olmamıştır" dedi.

Mahkeme, mevcut delil durumu, şüphelinin ifadesi ve suça konu olayın oluş şekli dikkate alınarak tutuklama talebini reddetti. Ancak soruşturma süresince yurt dışına çıkış yasağı ve bir ay süreyle konutu terk etmeme şartlarıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Karara iki hafta içinde Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: "ZİNCİRLEME ŞEKİLDE GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMET"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "23 Nisan 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘zincirleme şekilde görevli memura mukavemet’ suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN YERLİKAYA'DAN

Son olarak, konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."