'Evim yok’ deyince Erdoğan'ın korumaları uzaklaştırmıştı... Valilik açıklama yaptı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:03

Güncelleme: 25.01.2025 - 14:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya ziyareti sırasında otobüsten çocuklara oyuncak dağıttı.

O esnada kalabalığın arasından “Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum” diyen bir kadının sesi duyuldu. Ancak kadın, Erdoğan’ın korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldı. O anlar kameralara da yansıdı.

VALİLİK: MAĞDUR DEĞİL

Ortaya çıkan görüntüler üzerine yapılan haberler üzerine Malatya Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak tarihinde ilimizi ziyaret programları kapsamında Özal Mahallesi'nde A.K. adlı bir vatandaşımızın barınma ihtiyacını dile getirdiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, vatandaşımızın ikamet ettiği Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evin, 6 Şubat depremi sonucunda 'az hasarlı' olması nedeniyle Bindal Mahallesi'nde yaptırdığı prefabrik evde eşi ve çocuklarıyla ikamet ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu vatandaşımızın eşinin de kendisine ait ticari araçla taksicilik yaptığı ve ailenin barınmaya dair herhangi bir mağduriyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır."