Yenimahalle'de 350 kız öğrenciye barınma imkanı sağlanacak

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle yaşama geçirilen yurt projesinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Yurt ile 350 kız öğrenciye konaklama imkanı sağlanacak.

Yenimahalle'de 350 kız öğrenciye barınma imkanı sağlanacak
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.12.2024 - 13:42

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle yaşama geçirilen yurt projesinin son aşamaya geldiğini duyurdu.

Yaşar, barınma sorunu yaşayan 350 kız öğrenciye konaklama imkanı sağlayacak projeye ilişkin “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyor, ilçemizde eğitim kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çağdaş eğitimin gelişimi için 16 yıldır Yenimahalle’de birçok projeyi hayata geçirdik. Aynı bilinçle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 



Etiketler: #yurt #Yenimahalle Belediyesi #Fethi Yaşar

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