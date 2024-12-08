Yenimahalle'de 350 kız öğrenciye barınma imkanı sağlanacak
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle yaşama geçirilen yurt projesinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Yurt ile 350 kız öğrenciye konaklama imkanı sağlanacak.
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle yaşama geçirilen yurt projesinin son aşamaya geldiğini duyurdu.
Yaşar, barınma sorunu yaşayan 350 kız öğrenciye konaklama imkanı sağlayacak projeye ilişkin “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyor, ilçemizde eğitim kalitesini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çağdaş eğitimin gelişimi için 16 yıldır Yenimahalle’de birçok projeyi hayata geçirdik. Aynı bilinçle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türk Eğitim Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz, inşaatı son aşamaya gelen yurt projesi ile Ankaramıza okumaya gelen ancak barınma sıkıntısı çeken 350 kız öğrencimize konaklama imkanı sağlayacağız.— Fethi Yaşar (@fethiyasar) December 8, 2024
Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle Belediyesi… pic.twitter.com/Xf1diEqZ2a
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme