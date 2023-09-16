Evrim Karakoz: İktidar çiftçiyi küstürmek için her yolu deniyor

Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:33

Güncelleme: 16.09.2023 - 14:35

15.09.2023 tarihli Resmî Gazete’de 7613 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekler ve Destekleme miktarları açıklandı. Çiftçi yine umduğunu bulamadı, beklediği desteği alamadı.

AKP TARIMI BİTİRMEYE KARARLI

Daha önce yaptığı çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden bu yana gübre ve mazot fiyatlarındaki devasa artışları gözler önüne seren CHP’li Karakoz “Anlaşılan o ki! AKP iktidarı hem bu ülkede üretimi, tarımı ve çiftçiyi bitirmeye hem de bu ülkenin insanlarını gıdada dışa bağımlı hale getirmeye kararlı” çıkışını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "Geçen yıl 14 bin lira olan gübre bu yıl 21 bin lira. Aynı şekilde mazot 23 liraydı bugün 39 lirayı çoktan aştı. Keza birçok tohumluk ürünün fiyatı en az iki katı arttı. Ama gelin görün ki AKP iktidarının buğday, arpa, nohut, patates, pamuk ve fındık gibi ürünler için dekar başına verdiği gübre desteği hiç değişmemiş. Geçen yıl ne ise şimdi de o, gübre yoksa kaliteli ürün yok. Gübre yoksa üretici yok” dedi.

Mazottaki desteğin dekar başına 2 Lira ile 95 Lira arasında yükselmesi karşısında bırakın çiftçinin tarlasını sürmesini, traktörünün kontağını bile çeviremeyecek durumda olduğunu ifade eden Karakoz “dekar başına 8-9 litre mazot kullanan arpa, buğday, mercimek ve nohut üreticisi ya da dekar başına 21-22 litre mazot tüketen patates, pamuk ve çeltik üreticisi nasıl üretim yapacak” çıkışını yaptı.

TARIMSAL DESTEKLER REVİZE EDİLMELİ

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz “ülkeyi kaosa sürükleyen bu iktidar, biraz olsun bu ülke vatandaşlarını ve çiftçiyi düşünüyorsa; girdi maliyetlerini göz önüne alarak açıklanan bu 2023 Yılı Tarımsal Desteklemelerini günümüz koşullarına göre revize etmeli ve çiftçimize sahip çıkmalıdır” çağrısını yaptı.