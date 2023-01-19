F-35 için karar! MSB duyurdu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 20:53

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 20:53

İlki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turu, dün Washignton'da gerçekleştirildi. MSB’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir. Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır” denildi.