Fahrettin Altun yeni birim kurulduğunu duyurdu: Başına Pelikancı olduğu bilinen isim getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi" isimli bir birim kurduklarını duyurdu. Birimin başına getirilen akademisyen İdris Kardaş, Pelikancıların kurumu olduğu bilinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nde Genel Koordinatör olarak görev alıyordu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı'nda 'dezenformasyonla mücadele' birimi kurduklarını açıkladı. Birimin başına, Pelikancı olduğu bilinen İdris Kardaş getirildi.
Altun Twitter paylaşımında, “Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim” dedi.
Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2022
Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim.
Altun’un mesajını alıntılayan İdris Kardaş da, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hakikat mücadelesi içerisinde yer almak büyük şeref. Kıymetli Hocam Fahrettin Altun başkanlığında Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın hakikat mücadelesi içerisinde yer almak büyük şeref.— İdris Kardaş (@idriskardas) August 5, 2022
Kıymetli Hocam @fahrettinaltun başkanlığında Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan yapılan her türlü algı operasyonlarına, yalan ve dezenformasyona karşı mücadele edeceğiz. #YaşasınHakikat https://t.co/7TWuwSwZvJ
Kardaş, Pelikancılar olarak bilinen Erdoğan’a yakın grubun üyesi olarak biliniyor. Kardaş bir dönem, Pelikancıların kuruluşu olduğu bilinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nde Genel Koordinatör olarak görev yürütmüştü.
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