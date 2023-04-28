Hukukçulardan Fahrettin Altun'a sert tepki: 'AKP memuru gibi'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığına ilişkin iddialara sosyal medyadan verdiği yanıtta, AKP propagandası yaptı. Altun, “Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler” dedi. Hukukçular, Altun’a tepki gösterdi.

(Şule Özsoy Boyunsuz)



Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, “İletişim Başkanlığı, AKP’nin seçim bürosu gibi çalışıyor. Bütün diğer devlet teşkilatları da öyle” dedi. Paylaşımın, parti-devlet birleşmesinin çok ileri aşamalara geçtiğini gösterdiğini söyleyen Boyunsuz, “Parti devletinin, otoriterliğin bir işareti. Muhalefet, rakibine karşı değil, devlete karşı mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Demokratik sistemde böyle olmaz. Memur işini yapar; hangi hükümet gelirse gelsin görevini yapardı. Hukuk devleti bunu gerektirir. Bu, hukuka aykırı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurgusunun bu olduğunu, cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olduğunu, sorunun temelden başladığını aktaran Boyunsuz, “Devlet memurları, siyasi partinin sözcüsü gibi hareket edemez. Eskiden kalan temel prensiplerin dokusu bozuldu” dedi.

(Bülent Yücetürk)



‘DİSİPLİN HÜKÜMLERİ UYGULANMALI’

Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk ise “Altun’un parti yöneticisi gibi seçimlere yönelik slogan atmasının sebebi ülkede uygulanan ucube sistemin eseridir” tepkisini gösterdi.

“Bu sistem ülkeyi parti devletine dönüştürdü” diyen Yücetürk, şunları kaydetti:

“Eğer kurduğunuz bu ucube sistemle kamu görevlilerini, partinin görevlisi haline getirirseniz, cumhurbaşkanının seçilmesi ile tüm kamu kurumlarındaki üst düzey görevlilerin görevi biter hale getirmişseniz, o kamu görevlileri artık devletin geleceğini değil, partinin geleceğini düşünür. Onlar için beka, kendi bekaları haline gelir. Bu nedenle bu sistemin değişmesi, ülkenin parti devletinden hukuk devletine dönüşmesi gerekiyor. Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu görevlilerinin siyaset yapması yasaktır. İletişim Başkanı bu açıklaması ile yasayı ihlal etmiştir. Buna göre hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması gerekir.”