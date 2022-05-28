Fahrettin Koca 'sabır' istedi, CHP'li Burhanettin Bulut 'oyalama' dedi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

İktidar, geçen yılın aralık ayında, sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme öngören düzenlemeyi Meclis gündemine getirdi. Ancak “tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı” gerekçesiyle geri çekildi ve yeniden getirileceğinin sözü verildi.

Buna karşın aradan geçen sürede konuya ilişkin bir adım atılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart’ta özlük haklarının iyileştirileceğine yönelik söz vermesine karşın, mart ve nisan aylarında da düzenleme Meclis’e gelmedi. Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, mayıs başında yaptığı açıklamada, “düzenlemenin bu ay içinde Meclis’e geleceğini” söyledi. Ay sonunun yaklaşması üzerine sağlık çalışanları kendilerine verilen bu sözü anımsattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen çarşamba Meclis’te yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarından “biraz sabır” isteyerek düzenlemenin bu ay içinde Meclis’e gelebileceğini ve temmuza kadar yasalaşmasını beklediğini söyledi. Koca konuya ilişkin, “Bu ay geleceğini düşünüyoruz. Bunun temmuzdan önce olacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘OYALAMAYA SON VERİN’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın sözünü sürekli ertelediğine dikkat çekerek sağlıkçıların neredeyse altı aydır sözlerle oyalandığını vurguladı. Bulut, “Sağlık politikaları hekimleri ve sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirdi. Çalışma koşulları giderek ağırlaşırken sağlıkçıların gelirleri günden güne eridi. Pandemide ‘Sağlıkçıların hakları ödenmez’ dediler, gerçekten ödemediler” ifadelerini kullandı. Aralık 2021’de sağlıkçılarla ilgili düzenleme geri çekilirken “Kısa bir süre sonra yeniden geri getireceğiz” denildiğini anımsatan Bulut, “Hekimler, sağlık emekçileri yoksulluk sınırının altında maaşla hayatlarını idame etmeye çalışıyor. Bakan Koca da ‘Biraz sabırlı olalım’ diyor. Bu kez de temmuz ayını işaret ediyor. Hekimler, sağlık emekçileri yeteri kadar sabretti. Artık sabredecek güçleri kalmadı. Bakan Koca oyalama taktiklerine son vermeli; sağlıkçıların insanca yaşayacak ve emekliliğine yansıyacak ücret talebine ilişkin düzenleme Meclis gündemine bir an önce gelmeli” diye konuştu.