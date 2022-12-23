Fahrettin Koca'ya geri çekilen aşılar soruldu: 14 Kasım'dan bugüne kaç çocuk aşılandı?
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya "14 Kasım 2022 tarihinden bugüne kadar kaç çocuk aşılanmıştır?" diye sordu.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı’nın 22 Aralık’ta geri çekme kararı verdiği tetadif aşıların kasım ayında miadının uzatıldığını belirterek; Bakan Fahrettin Koca’ya “Bu aşı ile ilgili 14.11.2022 tarihinden bugüne kadar kaç çocuk aşılanmıştır? Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında aynı konudaki birbirine zıt uygulamalar karşısında, aynı bakanlığın bu iki kurumu arasında eşgüdümü sağlamak için ne yapacaksınız” diye sordu.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı’nın sağlığa zararlı etkileri nedeniyle üretimi durdurulup ruhsatı iptal edilen aşılarla ilgili TİTCK ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından alınan farklı kararları TBMM gündemine taşıdı.
Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Adıgüzel, şu değerlendirmeyi yaptı:
- Tetadif aşılarıyla ilgili 2. Sınıf B seviyesinde geri çekme kararı Bakanlığınızca 22.12.2022 tarihinde alınmıştır. Ancak aynı aşı, üretici firma ve Hepatit-B çocuk aşısı ile ilgili kısa süre içinde birden çok farklı uygulama talimatları verildiği de ortadadır. 14.11.2022 tarihinde Bakanlığın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından gönderilen yazıda Tetadif isimli aşının bazı partilerinin geri çekme işlemine tabi tutulmuş, ilave olarak üretici Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. firmasının tesisine ait üretim yeri izin belgesi, GMP sertifikaları askıya alınmış ve tesisin tüm faaliyetleri durdurulmuştur. Buna rağmen bu tarihten 14 gün sonra, 28.11.2022 tarihinde Bakanlığınız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aynı aşının piyasadaki miadı dolan ürünlerine 12 ay kullanım için miat uzatımı verilmiştir. Yani üretimi durdurulan ve geri çekme uygulanan bir ürünün, toplatılması bir yana, son kullanma tarihi uzatılmıştır. Nihayet dün, bu defa tüm piyasadaki ürünlerin toplatılma kararı çıkmıştır.
Adıgüzel, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:
- Toplatma kararına gerekçe gösterilen 2. Sınıf B seviye bulguları olan ‘yarattığı sağlık sorunları’ nelerdir? 14.11.2022 tarihinden bugüne kadar Türkiye’de kaç kişiye bu aşı uygulanmıştır? Olası yan etkileri ile ilgili bir bildirim yapılacak mıdır? Çok yaygın kullanılan bu aşının yerine ithal olan aşının da piyasada olmadığı hatta Sağlık Müdürlükleri kanalıyla depoların sorgulandığı ancak olumsuz yanıt alındığı düşünüldüğünde, aşı gereken insanlarımıza hangi aşı, hangi yolla ivedilikle sağlanacaktır? Bununla ilgili bir hazırlığınız var mıdır?
- 14.11.2022 tarihindeki bazı partilerin geri çekilmesi ve firmanın üretiminin sonlandırılması sonrasında piyasadaki ürünlerin son kullanım tarihlerinin uzatılmasının bir gerekçesi de şimdiki gibi yine ithal aşının fiyat politikaları yüzünden piyasada bulunamıyor oluşu mudur? Değilse sebebi nedir?
- Aynı firmanın bir diğer ürünü olan Hepatit B pediyatrik formunun da yine 14.11.2022 tarihli yazı ile geri çekmeye tabi tutulduğu görülmektedir. Tetadif için gelinen noktayı Hepatit B pediyatrik aşı formu için de acil olarak uygulamayı düşünüyor musunuz? Bu aşı ile ilgili 14.11.2022 tarihinden bugüne kadar kaç çocuk aşılanmıştır? TİTCK ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında aynı konudaki birbirine zıt uygulamalar karşısında, aynı bakanlığın bu iki kurumu arasında eşgüdümü sağlamak için ne yapacaksınız?
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