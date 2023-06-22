Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:16

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:16

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Faruk Özçelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Faruk Özçelik kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? İşte, Faruk Özçelik hakkında merak edilenler...

FARUK ÖZÇELİK KİMDİR?

Faruk Özçelik, 1968 yılında Konya’nın Hadim İlçesi'nde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Adalet Bölümlerini bitirdi.

1988 yılında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olan Özçelik, 2021'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine atandı.

FARUK ÖZÇELİK ÖZEL HAYATI

Faruk Özçelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Adnan Ertem

Ahmet Aydın

Faruk Özçelik

Lutfihak Alpkan