Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:12

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:12

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Ahmet Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Ahmet Aydın kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın kaç yaşında, nereli? İşte, Ahmet Aydın hakkında merak edilenler...

AHMET AYDIN KİMDİR?

AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Aydın, 1 Mart 1971’de Adıyaman Kahta’da dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Mustafa, annesinin ismi Zeliha’dır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul ortak programında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Anabilim Dalında yüksek lisansını bitirmiştir.

Radyoloji teknisteni olarak çalışan Ahmet Aydın, serbest avukatlık mesleğini yapmıştır. Fazilet Partisinde Teşkilattan Sorumlu Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevinde çalışmalarına devam etmiştir. AKP Adıyaman İl Teşkilatı kurucuları arasında yer alarak Adıyaman İl Başkanlığı görevine getirilmiştir.

23 ve 24. Dönemde Adıyaman Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlenen Ahmet Aydın, 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunda Grup Başkanvekili olarak görevde bulunmuştur.

AHMET AYDIN ÖZEL HAYATI

Ahmet Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Adnan Ertem

Ahmet Aydın

Faruk Özçelik

Lutfihak Alpkan