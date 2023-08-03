Fatih Altaylı AKP’nin yerel seçim planını açıkladı: Mansur Yavaş’a karşı Hulusi Akar
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde yerel seçimlerde AKP'nin Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ın karşısına çıkaracağı adaya ilişkin kulis bilgisini paylaştı. Altaylı, "AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesinde "AK Parti’den Ankara sürprizi" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.
Altaylı, "Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde. Ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor" ifadelerini kullandı.
Altaylı söz konusu yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde. Ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir.
Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum.
ŞAHİN'DEN 'SÜLEYMAN SOYLU' İDDİASI
İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara için adı anılan isimler arasında olduğunu söyledi.
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