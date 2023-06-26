Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'Meral Akşener' yorumu: 'Öfke patlaması halindeydi...'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:46

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:46

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i eleştirdi. Akşener'in partisinin Olağan Kurultay'ında yaptığı konuşmaya dikkat çeken Altaylı, Akşener'in "öfke kontrolü sorunu" olduğunu belirtti.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"ÖFKE PATLAMASINA TANIKLIK ETTİK"

"Seçim öncesi kurulan Altılı Masa’nın en önemli ayağıydı Meral Hanım. Ve muhtemelen masadaki en makul sesti. 10 ay boyunca masanın en önemli meselesinin aday belirlemek olduğunu anlattı durdu masadakilere. CHP Genel Başkanı ise bu konuyu son güne kadar masaya getirmedi. Akşener, son toplantıdan iki gün önce özel randevu isteyip görüştü. CHP Genel Başkanı o gün de bir şey söylemedi. Ve son anda kendi adını dayattı masaya.

Meral Akşener haklı bir tepki gösterdi. Ama bu tepkisini ortaya koyuş biçimi öylesine fevri, öylesine ölçüsüz, öylesine öfke patlaması halindeydi ki, haklı olduğu yerde haksız hale geldi.

Birkaç gün önce yine böyle bir öfke patlamasına tanıklık ettik Meral Akşener’in.

PARTİLİLER DE ONAYLADI

CHP ile yolları ayırdıklarını anlatırken, yine öylesine ölçüsüz, öfkesi nedeniyle geçmiş dönemlerde söyledikleriyle tutarsız şeyler söyledi ki ve ne yazık ki, sözüne güvenilmez ve vicdansız bir lider görüntüsü çizdi.

Elbette göbekleri beraber kesilmemişti ve ortaklığı bitirebilirlerdi. Ama bunu yaparken öfke nöbeti geçirmeye, nedeni ne olursa olsun züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranmaya gerek var mıydı! Siyaset gereği yarın tekrar beraber olacağı ya da olmayacağı belli olmasa da yıllarca birlikte yol yürüdüğü bir partiye bu kadar sert sözler söylemesinin kime ne faydası oldu merak ediyorum.

Konuştuğum tüm İYİ Partililer, Meral Hanım’ın bu öfkesinden söz ediyor, bu öfkenin zaman zaman sağlık sorunlarına neden olacak kadar yükseldiğini söylüyorlar."



