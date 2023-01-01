Sinan Ateş'in ailesi: Devletimiz, suçluları tespit ederek gereken cezayı verecek büyüklüktedir

01 Ocak 2023 Pazar, 19:42

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışamalar devam ediyor.

MHP’den istifa eden Ateş’in İYİ Partililerle yakınlık kurduğu ve bu durumun MHP’de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.

Ateş’in öldürülmesinin ardından MHP’den taziye mesajı yayınlamadı ve öne sürülen iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

SİNAN ATEŞ'İN AİLESİ: DEVLETİMİZ, SUÇLULARI TESPİT EDEREK GEREKEN CEZAYI VERECEK BÜYÜKLÜKTEDİR

Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ailesi adına Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

Eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür eden Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.





Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır.

"SORUMLU İÇİŞLERİ BAKANLIĞIDIR!"

Ateş'e yakın olduğunu belirten MHP'li Ömer Zengin ise "Kendisine yönelik saldırıdan önce Parti’den 'vurun' olur’u alınmış ayaklarına ateş ettirileceği söylenmesine rağmen öldürülmüştür. Kamuoyunda adı geçen üçlü fitne triosu cinayeti planlamış ve Sorumlu İçişleri Bakanlığıdır!" ifadelerine yer verdi.

Sinan Ateş Başkan’dan sonra en fazla tehdit alan benim, bir çoğunuz biliyorsunuz; bunu kendimi öne çıkarmak için söylemiyorum sadece mevzuya ne kadar hakim olduğumu belirtmek istiyorum. Sinan Başkan hayattayken en çok görüştüğü kişilerin başındayım, katledildiği gün de dahil hemen hemen her gün görüşürdük, şakalaşırdık birbirimize takılırdık iyi bir dostluğumuz vardı. Ben Sinan Başkan’ın şehit olduğuna inanıyorum. Bu benim Sinan Başkan ve ailesine kardeşlik borcumdur; Kendisine yönelik saldırıdan önce Parti’den “vurun” olur’u alınmış ayaklarına ateş ettirileceği söylenmesine rağmen öldürülmüştür.





Kamuoyunda adı geçen üçlü fitne triosu cinayeti planlamış ve Sorumlu İçişleri Bakanlığıdır! Sinan’ı katleden maşalardan biri yüzde 100 Doğan Çep’tir ve bugün yarın Yurtdışına kaçırılır diye düşünüyorum. Yakalanması açıkçası benim için sürpriz olur. Bu siyasi cinayetin aydınlatılması günümüz şartlarında maalesef çok mümkün değildir. Sinan yaşarken Ankara Emniyet Müdürü Servet Bey ile de oldukça samimiydi zaman zaman birlikte sabah yürüyüşleri yaptıklarına şahidim. Ölümü maalesef Türk Emniyetini de ikiye bölmüştür. Sinan Başkan’ın ölümüyle “korku” duygumuz aksine çok daha azalmıştır. Bir hafta sonra Sinan Başkan’ın arkadaşları - kardeşleri gereken açıklamaları yapacaktır. Türk’e kefen biçenlerin ölümü korkunç olur inşallah…

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI TAZİYE MESAJI YAYINLAMADI

Sinan Ateş'in ölümüyle Türkiye'de 12 Eylül 1980 sonrası ilk kez Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isim silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'in suikastı sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan herhangi bir taziye mesajı gelmemesi dikkat çekti.

2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır almış ve partiden ayrılanları eleştirmişti. Ateş, 2020 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa etmişti.

Ateş, istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurmuştu:

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım.

Kulislerde ise Ateş'in yaşadığı görüş ayrılıkları sonucu görevi bırakmak zorunda kaldığı konuşulmuştu.

Sinan Ateş'in İYİ Partili ülkücülerle fotoğraf çektirdiği yönünde haberler çıkmış, bu haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ateş, MHP'lilere "itibar suikastı" olduğunu belirterek "Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP’dir" demişti.