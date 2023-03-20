Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:51

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 16:03

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'yla istişare sürecinin tamamlanmasının ardından 'ittifak' kararını açıkladı. Erbakan, AKP’den gelen Cumhur İttifakı’na katılım teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

"14 Mayıs seçimlerine hiçbir ittifaka dahil olmadan yolumuza devam edeceğiz" diyen Erbakan ayrıca cumhurbaşkanı adayı olacağını da resmen ilan etti.

TRT YAYINI KESTİ

Erbakan Cumhur İttifakı'nı 'desteklemeyeceklerini' açıklar açıklamaz TRT yayını kesti. Yayının kesilmesinden sonra Erbakan, cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.