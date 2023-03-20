Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan kimdir, nereli, kaç yaşında? Necmettin Erbakan'ın oğlu mu?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:30

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 14:34

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Fatih Erbakan'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Muhammed Ali Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Fatih Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 23. Başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğludur. Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda, Lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitti fakat annesi Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kaldı ve lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak "doktor" unvanı aldı.

Fatih Erbakan, 1999 senesinde Fazilet Partisi Çankaya Teşkilatı'nda seçim ve gençlik çalışmalarına katıldı. Lisans eğitimini gördüğü Başkent Üniversitesi'nde MGV üniversite temsilciliği yaptı. Saadet Partisi kurulduktan sonra Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nda bulundu. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürdü. Kongrede aday olan Erbakan'ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçildi.

Erbakan, Andy-Ar 24 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı araştırma şirketinin 2011 yılında yayınladığı geleceğin potansiyel liderleri listesinde ilk ona girdi. 14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı'nın ilk Genel Başkanı seçildi.

Fatih Erbakan, 23 Kasım 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) kurdu ve Genel Başkanı seçildi.

FATİH ERBAKAN ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce bilen Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.

FATİH ERBAKAN HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Fazilet Partisi (1999-2001)

Saadet Partisi (2001-2015)

Yeniden Refah Partisi (2018-günümüz)