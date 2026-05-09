Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Erbakan'dan iktidara 'üvey evlat' sitemi: 'Bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen...'

Fatih Erbakan'dan iktidara 'üvey evlat' sitemi: 'Bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen...'

9.05.2026 21:44:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Fatih Erbakan'dan iktidara 'üvey evlat' sitemi: 'Bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada iktidarın Karaköprü Belediyesi'ne üvey evlat muamelesi yaptığını söyledi. Erbakan, "Bahanelerin arkasına sığınmadan hizmet üreten belediyemiz Karaköprü Belediyesi ve kıymetli belediye başkanımız için teşekkür borçlu olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 18 park ve 5 semt sahası açılışı törenine katıldı.

Erbakan'a, Karaköprü Belediye başkanı Nihat Çiftçi, İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, parti yönetimi ve partisinin belediye başkanları eşlik etti. 

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yaptığı konuşmada, belediyenin kaynaklarını israf etmeden, her vatandaşa eşit şekilde hizmet ulaştırma çabasında olduklarını söyledi. Çiftçi, "Bize emanet edilen makineler ve işgücü, Karaköprü’müzün 312 bin insanının emaneti. Gece gündüz bununla yatıp bununla kalkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜVEY EVLAT MUAMELESİNE RAĞMEN..."

Alanda çocuklara futbol topu dağıtan ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Şanlıurfa, 1984’ten itibaren Milli Görüş belediyeciliği ile tanışmış bir şehir. Milli Görüş’ün kalesi ve merkezi olarak biliniyor. En son 2024 seçimlerinde de Yeniden Refah Partimize ve Milli Görüş’e verdiği destekle, bu özelliğini bir kez daha ispat etmiş bir şehir. Bu yüzden her türlü hizmeti, takdiri ve iltifatı hak ediyor. Ahlaklı belediyecilik önce ahlak ve maneviyat demektir.

Rüşvetin, yolsuzluğun ve hırsızlığın olmadığı; belediye bütçesinden harcama yaparken, kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davrandığımız bir belediyeciliktir. İsrafın, lüksün ve şatafatın olmadığı; borç ve faiz bütçesi yerine tasarrufun ve kaynak paketlerinin öncelikli olduğu bir bütçe anlayışıdır. Ahlaklı belediyecilik bize oy vermiş, oy vermemiş herkese adaletli bir şekilde hizmet götürmektir.

Bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen, Yeniden Refah Partili bir belediye olduğu için adeta iktidar tarafından üvey evlat muamelesine maruz bırakılmasına rağmen, mazeret üretmeden, bahanelerin arkasına sığınmadan hizmet üreten belediyemiz Karaköprü Belediyesi ve kıymetli belediye başkanımız için teşekkür borçlu olduğumu ifade ediyorum."

İlgili Konular: #Şanlıurfa #fatih erbakan

İlgili Haberler

'Öcalan'a statü' sözlerine tepki: Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'ye 'referandum' çağrısı
'Öcalan'a statü' sözlerine tepki: Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'ye 'referandum' çağrısı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine tepki göstererek, "Bu süreç, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez. Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin" dedi.
Fatih Erbakan, olası seçimin ikinci turunda destekleyebileceği adayı açıkladı
Fatih Erbakan, olası seçimin ikinci turunda destekleyebileceği adayı açıkladı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda aday olacağını açıkladı. Erbakan, olası ikinci tur senaryosunda ise Mansur Yavaş'a destek verebileceklerini belirtti.
Mansur Yavaş'tan adaylık ve Burcu Köksal açıklaması: Fatih Erbakan'ın 'destek' çıkışına yanıt verdi
Mansur Yavaş'tan adaylık ve Burcu Köksal açıklaması: Fatih Erbakan'ın 'destek' çıkışına yanıt verdi ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP’ye katılacağı konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Yavaş ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamasına yanıt verdi.