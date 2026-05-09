Mansur Yavaş'tan adaylık ve Burcu Köksal açıklaması: Fatih Erbakan'ın 'destek' çıkışına yanıt verdi

9.05.2026 19:43:00
ANKA
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP’ye katılacağı konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Yavaş ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamasına yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu yapılan Halaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın açılışına katıldı.

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, AKP’ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"PARTİ DEĞİŞTİRMESİNİ UYGUN GÖRMÜYORUM"

"Seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi istediği belediye başkanını seçerdi. Belediye başkanlarının ve ya milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına vermez.

Mutlaka parti etkeni başka etkenler vardır. Dolayısıyla böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde referandum yapması lazım. Daha hoş olur."

"ÖNCE ANKARA'NIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

Yavaş, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamalarının sorulması üzerine de "Önceliğimiz Ankara. İnşallah önce Ankara'nın sorunlarını çözeceğiz. Ama takdir kendilerinin, teşekkür ederim, onur duydum" dedi.

NE OLMUŞTU? 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında son günlerde ortaya atılan "AKP’ye geçecek" iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

İddialar ilk olarak televizyon programlarında ve kulis haberlerinde gündeme gelmişti.

Son Dakika... AKP'li Ömer Çelik'ten 'Burcu Köksal' açıklaması! Son dakika gelişmesi... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Parti yönetimi ve il örgütü Burcu Köksal’a ulaşamadığını söylüyor: CHP’de Afyon karmaşası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın gelecek hafta AKP’ye katılması beklenirken, partinin il örgütü de yönetimi de Köksal’a ulaşamadığını söylüyor. Köksal hiçbir tehditle karşılaşmadığını belirtirken, parti içinde “tehditler aldığı” ya da “butlan kararı çıkmadığı için ayrıldığı” gibi yorumlar yapılıyor.
Fatih Erbakan, olası seçimin ikinci turunda destekleyebileceği adayı açıkladı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda aday olacağını açıkladı. Erbakan, olası ikinci tur senaryosunda ise Mansur Yavaş'a destek verebileceklerini belirtti.