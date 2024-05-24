Fatih Erbakan da tartışmaya dahil oldu: 'Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, “Cenabıallah'ın verdiği bir canı ancak, Cenabıallah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle Yeniden Refah Partisi olarak karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile bizim onları taklit etmemiz doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:45
Fatih Erbakan da tartışmaya dahil oldu: 'Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız'
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Konya’da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanan YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkanlıklarına ziyaret için geldiği Konya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNANCIMIZA UYGUN DEĞİL"

Sokak köpeklerinin toplatılması ve uyutulmasıyla ilgili çalışmalara değinen Erbakan, “Cenabıallah'ın verdiği bir canı ancak Cenabıallah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle Yeniden Refah Partisi olarak karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil" dedi.

"EN GÜZEL ŞARTLARDA EN MODERN, GELİŞMİŞ MERKEZLERDE..."

Erbakan şöyle devam etti:

"Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile bizim onları taklit etmemiz doğru bir yaklaşım değildir. Yeniden Refah Partili belediyelerimiz de seçim öncesinde beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarına devam ettirmek.

Veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde ve bu merkezlerinde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından izlenebilmesi, takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlar altında o hayvanların yaşatılması bizim hedefimiz, projemiz bu. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canlının alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların bu modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir."


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