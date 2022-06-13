Fatih Erbakan: 'Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masada bulunan partileri hedef aldığı konuşmasında partisinin Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğu iddiasında bulundu.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Denizli İl Başkanlığı 1’inci Olağan Kongresi’nde konuştu.
Muhalefet partilerine yüklenen Fatih Erbakan, 6’lı masanın şimdiden çıkar çatışmasına düştüklerini öne sürdü. Erbakan, "Altılı masadaki bu yemekli toplantılar çekişmeler, sürtüşmeler bu haliyle millete ümit vermekten uzak bir noktaya gelmiştir. ‘Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun’ anlayışı ile bir araya gelmiş görüntüsü vermektedir. Masadakilerden hiçbirinin, ülkenin hangi meselesini nasıl çözüleceğine dair projelendirilmiş çalışmaları yok. Kaynak paketleri yok. Bu ekonomik krize nasıl çözüm bulacaklarına dair bir proje ortaya koyamamaktadırlar. ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’ söylemi geçim sıkıntısıyla boğuşan, elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşı hiç mi hiç ilgilendirmemektedir” diye konuştu.
Erbakan, “Böyle bir noktada milletimiz üye sayılarımızdan da görüldüğü gibi akın akın umut olarak çare olarak gördüğü Yeniden Refah Partisi’ne gelmektedir. Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olmaktadır. Biz Yeniden Refah iktidarında laf üretmeyeceğiz, hikâye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız. Bizim her yıl 150 milyar dolar üretecek Milli Kaynak paketlerimiz hazır. Biz çözüm üreteceğiz, çare olacağız” dedi.
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