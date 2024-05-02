Fatih Erbakan'dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmeyle ilgili olarak, "Biz iktidarla muhalefet arasındaki görüşmelerin faydalı olacağını söylüyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:57
Fatih Erbakan'dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün Ağrı'nın ardından bugün de Erzurum'da gezilerini sürdürdü, yerel seçimleri kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret etti.

Köprüköy ilçesine giden Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen Nevzat Karasu'yu ziyaret edip tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Karasu’nun makamında basın açıklaması yapan Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinden çok açık ve net galip olarak çıktıklarını söyledi.

14 Mayıs'ta alınan yüzde 2,9 oy oranını yüzde 6,98'e taşıyarak yüzde 100'ün üzerinde arttırdıklarını ifade eden Erbakan, "63 belediyeyi kendi dileğimizin hakkıyla milletimizin teveccühüyle kazandık ve 3 milyon oya ulaştık. Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olarak Türk siyasetinin parlayan yıldızı ve çok önemli bir aktörü haline geldik" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ YOKSULLUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşme ve yeni anayasaya da değinen Erbakan, şunları söyledi:

"Tabii biz iktidarla muhalefet arasındaki görüşmelerin veya diğer siyasi partiler arasındaki görüşmelerin diyaloğun her zaman faydalı olacağını söylüyoruz. Bu müzakere yolunun, karşılıklı fikir alışverişinin, diyalog yolunun her zaman açık tutulması faydalı olur.

Bu bakımdan inşallah bu görüşmenin de hayırlara vesile olmazını diliyoruz. Ancak diğer taraftan tabii bu anayasa konusunun son derece fazla bir şekilde, aslında gündemde tutulduğunu da ifade etmek isterim. Şunu kastediyorum bizim bugün ülkemizin en önemli problemi yoksulluktur, enflasyondur, borç ve faiz ekonomisidir, ehliyet ve liyakat noktasında yaşanan problemlerdir ve aynı zamanda adaletsizliklerdir.

Bunların düzeltilmesi için mevcut anayasa bizim elimizi kolumuzu bağlamıyor. Bu mevcut anayasayla da bu problemlerin üstesinden gelecek adımlar atılabilir, gerekirse anayasa değişmeden gerekli kanunlar, düzenlemeler yapılabilir ve bu mevcut düzen içerisinde de çok önemli adımlar atılarak millete rahat nefes aldırılabilir. Türkiye, dünyada enflasyon dördüncüsü oldu. Lübnan, Arjantin ve Suriye'den sonra dünyanın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Türkiye dünya gıda enflasyonunda da üçüncü oldu."


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