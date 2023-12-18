Fatih Erbakan'dan 3 şehirde ittifaka yeşil ışık

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:01

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında büyükşehir belediye ve belediye şirketlerinde yönetim hakkı istedikleri iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OLURSA SADECE 3 BÜYÜKŞEHİRDE OLUR"

Erbakan, ittifak ihtimali olursa bile 3 büyükşehir çerçevesinde olabileceğini, geri kalan tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızla 45-50 dakikalık bir görüşmede Gazze ve ülke gündemi ile birlikte yerel seçime yönelik iş birliğini de konuştuk. Ancak bizim bu görüşmede Malatya, Bursa Büyükşehirlerini istediğimiz hatta İstanbul Büyükşehir’in bazı iştiraklerini istediğimiz iddialarını açık bir şekilde net bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Erbakan şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), belediyenin işlettiği lokantaları masaya yatırıp da bir pazarlık yapmamız söz konusu olamaz. Hiçbir yetkilimiz de AK Partili yetkililerle ittifaka yönelik hiçbir temasta bulunmadı. Dolayısıyla kamuoyunda ortaya atılan iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Biz bugüne kadar 150 belediye başkan adayımızı ilan ettik bu açıkladığımız adaylardan da geri dönüş olması mümkün değil. Başından beri de söylediğimiz gibi bir ittifak söz konusu olursa sadece İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir bazında olabilir. Diğer il ve ilçelerde biz kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Teşkilatlarımız da yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar kritik olmadığı görüşündeler. Yetkili kurullarımızla istişare ederek kararımızı önümüzdeki günlerde vereceğiz."