Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı. Dervişoğlu, İYİ Parti'yi 'ihanet"le suçlayan ve kendisini tebrik etmeyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:29
Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'ihanet' yanıtı: Camianın gönlünü kıramam
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu için mazbata töreni düzenlendi. Mazbatasını alan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ihanet" ithamına da yanıt verdi.

Dervişoğlu, MHP liderinin sözlerine ilişkin “Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam" dedi.

Bahçeli'den tebrik beklemediğini belirten Dervişoğlu, "Karar tabii ki kendilerinindir. Ama bazı beyanları var, bilmenizi istiyorum. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Ben polemik yapmak için gelmedim. Millete hizmet etmek için geldim. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti genel başkanlığını kazanması nedeniyle neden tebrik etmediğini "Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış bir yönetim değişikli söz konusu olmuştur. İçişlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP 'herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 tane siyasi parti var her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum: İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" diyerek açıklamıştı. 

 

 


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