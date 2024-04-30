Xabi Alonso'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda: 'Bayer Leverkusen beni aradı'

Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:47

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:56

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Koçak, "Arda Güler oynadıkça daha iyi olabilecek bir futbolcu, ancak sabır kelimesini ön plana çıkarmak gerekir. Bahsettiğimiz kulüp Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü. Bizim en yetenekli oyuncumuz oraya gitti, ama hiçbirimiz de Arda Güler'in orada her hafta oynayacağı yönünde bir beklentisi olmaması gerekir. Sabırlı olmak gerekir" sözlerini sarf etti.

Kenan Koçak

"REAL MADRİD'İN DEĞİŞMEZ FUTBOLCUSU OLACAK"

Arda Güler'le ilgili açıklamalarına devam eden Kenan Koçak, "Arda'yı tanıyorum. Sabırlı bir insan. Mental olarak çok güçlü. Karakteri çok güçlü. Ancelotti'nin yönetiminde çalışıyor olması kendisi için büyük avantaj. Bence ileriki yıllarda Arda, Türkiye'yi üst düzeyde temsil edecek. Arda Güler gelecek sezon 11'de oynasa benim için sürpriz olmaz ama Real Madrid'in kadro yapılanmasının nasıl olacağını bilemiyoruz. Ancak biz hepimiz, futbol adamları ve medya Arda Güler'i korumamız gerekir. Orası Real Madrid, orada olmak bile büyük bir başarı. Arda Güler'in güncel çalışmalarını takip etmek gerekir. Gelecek sezon mu olur, sonrasında mı bilmiyorum, ama ileriki yıllarda Arda Güler, Real Madrid'in değişmez futbolcusu olacak" dedi.

Galatasaray'ın joker oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın inanılmaz bir gelişim gösterdiğini belirten Kenan Koçak, "Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkiilerde onu oynattık. Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu" diye konuştu.

Ferdi Kadıoğlu

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİ

43 yaşındaki teknik direktör, Xabi Alonso ile Bundesliga şampiyonu olan Bayer Leverkusen'in Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgilendiğini söyledi:

"Alman kulüpleri çok organize çalışır. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim."