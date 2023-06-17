Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'Saadet Partisi' açıklaması: 'Bize oy yönelmesinin nedeni...'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:28

Seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen ve resmi sonuçlara göre 5 milletvekil çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, iktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk'te soruları yanıtladı.

Canlı yayında konuşan Erbakan, burada Saadet Partisi, anayasa değişikliği ve laikliğe dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'NEGATİF ETKİ OLUŞTURDU'

Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesinin negatif etki oluşturduğunu öne süren Erbakan, şu iddialarda bulundu:

"Bu büyük bir sorumluluk. Sorunlarının çözümlerini isteyen kesimler bize umut bağladılar. Saadet Partisi'nin izlediği politika olumsuz etki bıraktı. CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi için gayret oluşturulması olumsuz etki oluşturdu. 7'li masa dediğimiz Millet İttifakı'na PKK yöneticilerinin destek açıklaması Saadet Partisi'ni yıprattı. Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesi negatif etki oluşturdu. HDP seçime gidiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım diyor. LGBT ile ilgili söylemler ortada. FETÖ'nün desteği... Saadet Partisi üzerinde negatif etkisi oldu, oradan bize ciddi bir oy yönelmesi oldu."

"DEVA VE GELECEK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

"4 tane partinin, masadaki küçük partilerin oylarının sıfıra yakın olduğu ortaya çıktı" diyen Erbakan, "2 tane yeni kurulan parti DEVA ve Gelecek Partisi çok ciddi reklam kampanyalarıyla balon gibi şişirilmelerine rağmen hayal kırıklığı yaşattı" şeklinde konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Gündemdeki anayasa değişikliğine ilişkin de konuşan Erbakan, "Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir teklifi ve iradesi var. Bu noktada geniş katılımlı bir şekilde Meclis'te olan Meclis'te olmayan siyasi partilerin de katkı sağlamasıyla, sivil toplum kuruluşların da toplumun her kesiminden sürece dahil olmasıyla kısacası 'ben yaptım, oldu' anlayışıyla değil yerli, milli, sivil ve hakkı üstün tutan, insan haklarına saygılı, özellikle 'laiklik' kelimesinin anlamının maksadının açık şekilde yazıldığı bir anayasanın yapılması faydalı olacaktır" dedi.

Erbakan şöyle devam etti:

"Bu noktada tabi bizim de desteğimiz olur. Bu mevcut anayasa maalesef askeri dönemin, darbe döneminin ürünü. Şimdiye kadar defalarca rötuşlar, düzenlemeler, düzeltmeler yapılmaya çalışılmış. Tabiri caizse artık yamalı boğça haline dönüşmüş. Köklü bir değişikliğin yapılması son derece faydalı olacaktır. Bu noktada dediğim gibi bizim de desteğimiz tabi ki olur."

ÇOK KONUŞULACAK 'LAİKLİK' SÖZLERİ

"'Laiklik' kelimesi Türkçe bir kelime değil. Bu her kesim tarafından farklı algılanmasına yol açıyor" diyen Erbakan, "Baskıcı bir politika olarak uygulandı. Laiklik herkesin dinini yaşamasına saygı duymak demektir, devletin bunlara saygı duyması demektir. Laiklik din düşmanlığı değildir. Kavram yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez olmaz" ifadelerini kullandı.

Erbakan şöyle devam etti:

"Osmanlı zamanında her dinden insan barış içinde yaşamız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. Kelime zaten yabancı, 28 Şubat sürecinde yaşananlar... Bunların tekrar yaşanmaması için bunun bir tanımı yapılmalı. AK Parti iktidarının 21 yıldır iktidarda olması, bugün böyle bir şey yaşanmıyor. İktidar değiştikten sonra tekrardan böyle bir sıkıntı yaşanmasın. Devlet kimsenin inancına karışmaz. Herkes kendi inancının gerektirdiğini yapabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı önemli. Siyasi bir çizgiye girmemesi de gerekir. Birçok eleştiriyi de haksız buluyoruz."