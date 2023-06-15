Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın hedefinde bu kez medya var

Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:48

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:19

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Erbakan yaptığı konuşmada "Medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Rakiplerimizin çok ciddi maddi imkanlarla medya gücüyle Hazine yardımıyla çok sayıda imkan içerisinde girmiş oldukları seçime Yeniden Refah Partisi olarak bizler bu imkanların hemen hemen çoğundan yoksun bir şekilde girmemize, yeni kurulmuş bir parti olmamıza, çok kısa bir seçim kampanya dönemi yaşanmasına rağmen böyle bir sonucu elde ettik. Bu sonucun elde edilmesinde Erbakan Hoca'mızın, Milli Görüş'ün milletimizin kalbindeki yeri çok büyük etken olmuştur.

İnşallah 2023 seçimlerinde Meclise taşıdığımız Yeniden Refah Partimizi 2028'de de iktidara taşımak üzere çalışmalarımıza en hızlı şekilde bundan sonra devam edeceğiz. İnşallah bunun olacağına da gönülden inanıyoruz. Çünkü Milli Görüş tarihi bunun örnekleriyle dolu.

"MEDYANIN İNŞA EDİLMESİ LAZIM"

Aileyi korumak için de Batı'dan, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemelerin ıslah edilmesi gerekir. Yine ailenin, nesillerin korunması için eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi gerekir. Eğitim sisteminin, müfredatın, ahlak ve maneviyat öncelikli bir şekilde yapılandırılması lazım. Ahlaki ve manevi olgunluğun, kalkınmanın en önemli şartı olan aile müessesesinin korunması lazım. Aynı zamanda medyadaki aile yapımıza aykırı, ahlakı ifsat eden yayınların da ıslah edilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım. Yeni dönemin en büyük felaketlerinden olan dış güçlerin önemli bir projesi LGBT sapkınlığının önlenmesi için Mecliste mücadele edeceğiz.

"ŞIİMDİDEN KOLLARIMIZI SIVAYACAĞIZ"

Bir yandan da inşallah 2024 yerel seçimlerine şimdiden kollarımızı sıvayıp bütün teşkilatlarımızla seferberlik ilan edip çalışmaya başlayacağız. Bu aziz milleti yeniden 1989 ve 1994 Milli Görüş belediyeciliği ruhuna kavuşturmak, yeniden belediyelerin giriş kapılarına 'Rüşvet alan da veren de melundur.' yazısını asmak için şimdiden kollarımızı sıvayacağız."