Fatih Erbakan'ın 'zina suç sayılacak' vaadine tepki yağdı: 'Yatak odamıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" diyerek seçmenlerden oy istediği paylaşım, Twitter'da büyük tepki çekti. Erbakan'ın paylaşımını alıntılayan sosyal medya kullanıcıları, "Yatak odanıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda ve bunlar sadece başlangıç" sözleriyle Erbakan'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:08
Fatih Erbakan'ın 'zina suç sayılacak' vaadine tepki yağdı: 'Yatak odamıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda'
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Cumhur İttifakı bileşenlerinden Yeniden Refah Partisi'nin (YSP) genel başkanı Fatih Erbakan, son paylaşımıyla gündemde...

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a karşı olduklarını her fırsatta dile getiren, son olarak da Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasıyla gündeme gelen YSP bu kez 'zina suç sayılacak' vaadiyle seçmenden oy istedi.

O PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Partinin genel başkanı Erbakan, Twitter'dan "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" mesajıyla bir paylaşım yaptı, söz konusu paylaşıma tepki yağdı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Erbakan'ın paylaşımını alıntılayarak halkın yatak odasına aleni müdahaleye yönelik tepkilerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları...


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