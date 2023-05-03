Fatih Erbakan'ın 'zina suç sayılacak' vaadine tepki yağdı: 'Yatak odamıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:08

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:13

Cumhur İttifakı bileşenlerinden Yeniden Refah Partisi'nin (YSP) genel başkanı Fatih Erbakan, son paylaşımıyla gündemde...

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a karşı olduklarını her fırsatta dile getiren, son olarak da Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasıyla gündeme gelen YSP bu kez 'zina suç sayılacak' vaadiyle seçmenden oy istedi.

O PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Partinin genel başkanı Erbakan, Twitter'dan "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" mesajıyla bir paylaşım yaptı, söz konusu paylaşıma tepki yağdı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Erbakan'ın paylaşımını alıntılayarak halkın yatak odasına aleni müdahaleye yönelik tepkilerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

genç arkadaşlarım bakın, yatak odanıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda. ve bunlar sadece başlangıç. yarın önümüze neyle gelecekleri belli değil. bu seçimi gelin ilk turda bitirelim. dün kadın milletvekili adayını “gölge” olarak gösterenlere fırsat vermeyelim. https://t.co/vMdtRq7FDh — ?1?? ???? (@rz_cerrahqasali) May 3, 2023

Bunu vaat olarak insanların önüne getirmeleri bile çok korkunç arabistanın bile ileri gittiği dünyada 1000 sene öncesine dönmemek için ilk turda bu işi bitirmeliyiz https://t.co/s0AWOQ3ub3 — ibrahim (@raskolibov) May 3, 2023

Türkiye Cumhuriyeti şeriatle yönetilemez. https://t.co/2yffsQYBRW — Ali Gül (@avaligul) May 3, 2023

Böyle bir baskıcı rejim geliyor, oyunuzu verirken iyi düşünün dostlar https://t.co/SAp82IDPkQ — 4th Quarter Reggie Jackson (@Podolskll10) May 3, 2023

Ensar Vakfı’nda tecavüz edilen 45 çocuk hakkında "Bir kereden bir şey olmaz" diyen eski aile sosyal bakanı ve olayın araştırılmasına red oyu verip kapattıktan sonra tebrik kuyruğuna giren AKP'li vekillerden başlayın olur mu? https://t.co/09EbBWt7jT — gizem (@hicmianlamadin) May 3, 2023

İnsanların en temel insan hakkı olan özgür cinsellik haklarını elinden nasıl alacaksınız? Bu toplum size oy verecek kadar özgürlük düşmanı değil. https://t.co/0InZJFaulK — Bilgehan Umut (@blghnmt) May 3, 2023

düşün tatlı bir bahar akşamüstü sevgilini almışsın elinizde soğuk kahveler beraber sinemaya gidiyorsunuz oturuyorsunuz koltuklara her şey çok tatlı tam film başlayacak fatih erbakan arkadan kafayı uzatıp suç bu diyor https://t.co/fCSSJDdGX5 — kılıç (@kilichankilinc1) May 3, 2023