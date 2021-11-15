Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: İki tarafın da dezavantajları var

15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:18

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Tavşanlı ilçesine geçti. Burada esnafı gezerek sohbet eden Erbakan, daha sonra parti binasına geçti.

Burada bir konuşma yapan Fatih Erbakan, Milli Görüş lideri ve babası Necmettin Erbakan'ın liderliğindeki Refah Partisi'nin iktidarı döneminde yapılanlardan söz ederek "Birinci 40 yıl efsane hizmetlerle dolu bir 40 yıldır. Merhum Erbakan hocamızın 1969'dan 2011 yılına kadar vefatına kadar sürdürdüğü efsane hizmetlerin yapıldığı bir 40 yıldır. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin; istihdama, kalkınmaya yönelik nerede bir çivi çakılmışsa nerede taş üstüne taş konulmuşsa orada Erbakan hocamızın, orada milli görüşün imzası var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa sürede dar gelirli kesimin refah düzeyini, gelir düzeyini bu kadar yüksek oranda artıran başka hükümet gelmemiştir. 54'üncü hükümet bu noktada sadece Türkiye şampiyonu değil dünya şampiyonudur" dedi.

"Aynı aşkla 40 kırk yıl için yola çıktık. İş ve istihdam için 634 proje ile kalkınmayı başlatacağız" diyen Erbakan, "Yeniden Refah olarak gelir gelmez işçi ve memur emekli maaşlarına yüzde 70 zam yaparak başlayacağız. Biz bugünkü iktidar gibi muhtaçlara kömür, erzak dağıtmak için gelmiyoruz; fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

'İTTİFAK' YANITI

Erbakan, gazetecilerin hangi ittifak içinde yer alacaklarını sorması üzerine, "Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. İnşallah, nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu. Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde, 'İki ittifakta da yer almasanız en iyisi olur' diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde" dedi.