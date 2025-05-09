Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması: Saadet Partisi'ne yeşil ışık!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 08:32

Güncelleme: 09.05.2025 - 08:32

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile bir ittifak ihtimalini kesin bir dille reddetti.

Saadet Partisi ile olası bir iş birliğine ise kapı aralayan Erbakan, “Millet Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmemizi istemiyor. Bu birliktelik artık geride kaldı” dedi.

Ekol TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, partinin üye sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Üye sayımız 650 bini aştı, hedefimiz yıl sonunda 1 milyon. Geçen yıl 257 bin yeni üyeyle tüm partileri geride bırakarak büyüme şampiyonu olduk” diye konuştu.

“MÜSTAKİL MUHALEFET ÇİZGİSİNDEYİZ”

31 Mart seçimlerinde büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkardıklarını anımsatan Erbakan, bunun Cumhur İttifakı’na açık bir mesafe anlamı taşıdığını belirterek, “Şu anda muhalefetteyiz ama herhangi bir ittifakın parçası değiliz. Yolumuza müstakil olarak devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

"SAADET PARTİSİ İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

YRP lideri Erbakan, Saadet Partisi ile olası bir seçim iş birliği sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

“Milli Görüş hareketinden besleniyoruz. İç politika, dış politika ve ekonomi alanlarında benzer yaklaşımlarımız var. Bu açıdan önümüzdeki seçimlerde Saadet Partisi ile bir birliktelik mümkün olabilir.”

Erbakan, iki partinin köklerinin aynı geleneğe dayandığına da dikkat çekti.