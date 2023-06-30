Fatih Portakal böyle veda etti

Gazeteci Fatih Portakal seçim öncesi transfer olduğu Sözcü TV'de son ana haber yayınını gerçekleştirdi. Yeni yayın döneminde aynı kanalda devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Portakal, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 20:31
Fatih Portakal böyle veda etti
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Sözcü TV'deki üç aylık anlaşması sona eren Fatih Portakal ekibiyle bir video paylaştı.

Portakal, paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostluklari için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağolunuz, varolunuz. Özleyeceğim bu insanlari."

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise yeni yayın dönemi için belirsizliğin hakim olduğunu vurguladı.


FATih portakal

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