Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:03

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:16

Sözcü TV haber bülteni spileri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti grup toplantısı konuşmasında isim vermeden kimi gazetecilere yönelik “satılık kalemler” ifadesi kullanmasına yanıt verdi.

Fatih Portakal, haber sunduğu sırada Kılıçdaroğlu’na hitaben şunları söyledi:

“Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz. Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde. Eleştirmek en doğal hakkımız. Lütfen cesaretli bir liderseniz, kimmiş bu kalemini satanlar açıklarsınız. Açıklayamazsanız yazıklar olsun size. İsim vereceksiniz. Bizim sizi eleştirme hakkımız var çünkü kaybettiniz.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında, seçim başarısızlığıyla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir.”