Fatih Portakal'dan 'Sözcü Ana Haber'i nasıl buluyorsunuz' anketi: 'Egolu' yanıtı ilk sırada!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:52

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:52

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine sinirlenen ve canlı yayında eleştirilerde bulunan gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir anket başlattı.

Portakal, söz konusu ankette "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı. Portakal'ın bitmesine henüz 5 saat olan anketine saat 12.44 itibarıyla 186 bin 151 kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 42'si "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32 oldu.

"Tarafsız" ve "Farklı" diyenlerin oranı yüzde 13 oldu.

NE OLMUŞTU

Fatih Portakal, geçen akşam ana haber bülteninde Yunanistan’daki seçim haberindeki dış ses’i beğenmediğini söylemişti.

Portakal, memnuniyetsizliğini sesini de yükselterek şu şekilde anlattı:

“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”