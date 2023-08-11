Fatih Portakal hangi kanalla anlaştığını duyurdu
Yeni yayın dönemindeki adresi merak edilen gazeteci Fatih Portakal, bir dönem daha SZC TV’yle anlaştığını duyurdu.
Yeni yayın döneminde hangi kanal ile çalışacağı merak edilen Gazeteci Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde isim vermeden sözleşme imzaladığı bir paylaşım yapmıştı. Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla, bir dönem daha Sözcü TV ile anlaştığını duyurdu.
Portakal şunları söyledi:
“Dün sözleşmeye imza atıyordum, işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü TV’yle anlaştım. 11 Eylül’de başlıyorum. 14 Haziran 2024’e kadar karşınızda olacağım.”
Duyurum var; sesli ve görüntülü.@szctelevizyonu pic.twitter.com/pSg3X98Vl4— fatih portakal (@fatihportakal) August 11, 2023
EKİP ARKADAŞLARINI AZARLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz yayın döneminde Sözcü TV’de Ana Haber sunan gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında ekip arkadaşlarını azarlamış ve sosyal medyada tepki çekmişti. Yaşanan olayın ardından Portakal’ın yeni yayın döneminde hangi kanal ile anlaşacağı merak ediliyordu.
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