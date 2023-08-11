Fatih Portakal'dan heyecanlandıran paylaşım: 'Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?'

Ünlü sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yeni sözleşmeye imza attığı görseli paylaştı. Portakal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:46
Fatih Portakal'dan heyecanlandıran paylaşım: 'Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?'
Abone Ol google-news

Suncusu olduğu Sözcü TV'de ana haber bülteninde yayımlanan bir haberi seslendiren muhabire yönelik sözleriyle tepki çeken ve bir süre sonra kanaldan ayrılan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"NERESİ Mİ?"

Portakal, Twitter'dan "Haberim var. Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?" mesajı paylaştı.

NE OLMUŞTU?

FOX TV'den ayrıldıktan sonra YouTube'dan yayın yapan Portakal, Sözcü TV'ye geçince bu yayınlara ara vermişti. Portakal, 24 Temmuz'dan bu yana YouTube'dan yayınlarına devam ediyordu.


FATih portakal Sözleşme

İlgili Haberler

Fatih Portakal böyle veda etti

Fatih Portakal böyle veda etti
Sözcü TV'ye veda eden Fatih Portakal'dan yeni paylaşım: 'Henüz karar vermedim'

Sözcü TV'ye veda eden Fatih Portakal'dan yeni paylaşım: 'Henüz karar vermedim'
'Kovuldu' iddiası gündem olmuştu: Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması

'Kovuldu' iddiası gündem olmuştu: Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması

En Çok Okunan Haberler