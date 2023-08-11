Fatih Portakal'dan heyecanlandıran paylaşım: 'Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?'
Ünlü sunucu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yeni sözleşmeye imza attığı görseli paylaştı. Portakal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Suncusu olduğu Sözcü TV'de ana haber bülteninde yayımlanan bir haberi seslendiren muhabire yönelik sözleriyle tepki çeken ve bir süre sonra kanaldan ayrılan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"NERESİ Mİ?"
Portakal, Twitter'dan "Haberim var. Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?" mesajı paylaştı.
NE OLMUŞTU?
FOX TV'den ayrıldıktan sonra YouTube'dan yayın yapan Portakal, Sözcü TV'ye geçince bu yayınlara ara vermişti. Portakal, 24 Temmuz'dan bu yana YouTube'dan yayınlarına devam ediyordu.
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