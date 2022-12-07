Fatih Portakal sordu, Muharrem İnce yanıtladı: Yeni bir ittifak mı kuruluyor?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:16

Gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalında 'Sözüm Ona' programına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konuk aldı.

"Yeni bir ittifak kurulacak mı" sorusuna yanıt veren İnce, "Konuşuyouz, uğraşıyoruz. Henüz netleşmedi, çalışıyoruz. Temel konuda anlaştığımızı söyleyebilirim" dedi.

İttifak için görüştüğü partileri açıklayan İnce, "Zafer Partisi, Doğru Partisi, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Portakal'ın "Her konuda mutabık mısınız" sorusuna yanıt veren İnce, "Anlaştığımız konuları alt alta yazıyoruz. Hepsinde anlaşırsak bir metin hazırlayıp halkın karşısına çıkacağız. Daha zamanımız var" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı da olacağını açıklayan İnce, "Demokratik hakkımı kullanabilmem için bana imza verin" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDE İKİNCİ TUR İHTİMALİ

İnce, "seçimin altılı masanın seçeceği aday ve Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda siz kimi destekleyeceksiniz" soruna ise "Erdoğan'ı desteklemeyeceğim. Gitmeli, yönetemiyor artık. Ama bu muhalefet bu kafayla devam ederse 1 yıl sonra da kendileri gider" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAYLIĞI

"İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilir mi" sorusuna da yanıt veren İnce, "Biz parti olarak üyelerin önüne sandık koyacağız. Kim cumhurbaşkanı adayı olsun derlerse onu yapacağız. Altılı masaya da onu tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.